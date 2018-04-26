Россия крупно проиграла США в четвертьфинале чемпионата мира среди юниоров

На чемпионате мира по хоккею среди юниоров, проходящем в Челябинске и Магнитогорске, сборная России в четвертьфинальном матче встречалась с американской командой. Хозяевам турнира не удалось выйти в полуфинал. Сборная США победила россиян со счетом 5:1.

На 9-й минуте первого периода американцы вышли вперед, когда Коул Кофилд отправил шайбу между щитков вратаря Амира Мифтахова. Затем соперники создали большое количество голевых моментов на двоих, однако до перерыва больше никому отличиться не удалось.

Отыгрались россияне в самом начале второй двадцатиминутки. Руслан Исхаков воспользовался ошибкой американского защитника и убежал к воротам Спенсера Найта. Не сближаясь с вратарем, он послал шайбу в ближний угол ворот.

В третьем периоде отличались только американцы. На 53-й минуте Джоэль Фараби вывел свою команду вперед. Причем сделал это, когда россияне играли в большинстве. Незадолго до финальной сирены сборная США увеличила отрыв в счете: Оливер Вальстрем оказался расторопнее всех на добивании. Хозяева турнира попытались спасти игру, но им это сделать не удалось. Более того, они пропустили еще две шайбы в пустые ворота. Американцы оставили россиян без полуфинала, где встретятся с победителем пары Канада – Чехия.