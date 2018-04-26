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Конфликт в Сирии 1 час назад
Правда колет глаза: страны НАТО бойкотировали выступление "жертв химатаки"
В штаб-квартире Организации по запрещению химоружия в Гааге выступили свидетели и участники инсценировки химической атаки в сирийской Думе. Медики, местные жители, и даже дети, которых боевики и "Белые каски" задействовали в своей провокации.
Из разоренной войной Сирии — в благополучную и сытую Европу. Этот путь проделала делегация из 17 сирийцев — свидетелей того, что "химическая атака" в городе Дума — не более чем постановка. Но главный герой — 11-летний Хасан Диаб, которого западные СМИ, опираясь на фейковое видео провокаторов из "Белых касок", превратили в символ страданий сирийского народа. Это он на видео испуганный и мокрый — постановочная жертва "химатаки". За съемки ему потом дали финики и рис.
Он приехал с родителями и сестрой. Утомленных долгой дорогой детей усадили за сытный обед — мальчик с удовольствием и удивлением смотрел на полную тарелку. Ему еще только предстояло рассказать, как он оказался в центре обмана мирового масштаба.
"Мы прибежали в поликлинику, так как она хорошо укреплена. Там у меня схватили двоих детей, младшего и среднего, и начали их поливать водой. Дети испугались, сильно промокли и замерзли. Всех держали в одном месте. Я очень боюсь стрельбы и взрывов, и как только объявляют тревогу, хватаю детей и бегу в больницу, там безопаснее. В этот раз, когда мы оказались в больнице, кто-то все снимал, не знаю кто это был, но мы все в порядке", — рассказала в Нидерландах мать Хасана Диаба.
"Я не знаю, что такое химическое оружие. Я никогда ничего подобного не видел. Мы живем в своих домах, с нами все хорошо. Я приехал сказать людям: смотрите, вот моя жена, вот мои дети, с ними все в порядке и мы в безопасности", — обратился к цивилизованному западному миру отец Хасана Диаба.
Помимо семьи Хасана в Гаагу приглашены медики, которые работали в сирийской Думе и которые готовы рассказать представителям ОЗХО о том, что они видели.
Невероятными усилиями российским дипломатам удалось привезти в Организацию по запрещению химоружия 17 человек, у всех стран-членов ОЗХО была возможность услышать правду из первых уст. Но решились на это далеко не все.
Глава ОЗХО воспринял идею без энтузиазма. Представитель Канады счел, что это каким-то образом помешает работе экспертов организации в Сирии. По его мнению, бомбить страну в наказание за мнимую химатаку еще до расследования можно, а вот общаться со свидетелями, по его мнению, рано. Бойкот этой встрече объявили все страны НАТО и их союзники.
"ОЗХО – это не театр. Решение России использовать её является очередной попыткой подорвать работу организации, выставляя жертв химической атаки как "комедиантов". Это неприемлемо", — заявил постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон.
"В зале не было представителей США, Франции, Англии, а также представителей стран ЕС и НАТО, а также некоторых азиатских союзников Соединенных Штатов Америки. Не решились услышать правду и прийти. Наверное, правда колет глаза. Боятся посмотреть правде в лицо. Боятся посмотреть в глаза маленькому Хасану", — констатирует постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин.
Несмотря на бойкот западных делегаций, журналистов на пресс-конференцию собралось немало, пришлось даже снять отдельный зал для пресс-конференций. Российские дипломаты показали всем живых свидетелей и смогли окончательно разоблачить химическую провокацию.
"Мы услышали крики на улице, чтобы мы бежали в больницу. Я очень испугался. И дальше в больнице меня стали обливать водой. Я не знаю, зачем они это делали", — рассказал в Гааге участник фейкового видео "Белых касок" Хасан Диаб.
"Мы доказали, что видеоролик "Белых касок" – инсценировка. А следовательно, ссылки наших западных партнеров, как мы их называем, на этот материал, как на свидетельство химатаки – являются полностью несостоятельными", — добавил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.
Отрицать очевидное, просто молчать или по привычке врать, западным партнерам становится все труднее.
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