Подготовка терактов сорвана: ФСБ обезвредила несколько группировок террористов

ФСБ сообщила о целом ряде успешных операций в регионах. Удалось предотвратить крупные теракты и покушения на сотрудников органов власти. Обезврежены несколько группировок. Все они имели отношение к международным террористическим организациям, запрещенным в России.

В то, что герой домашнего видео окажет вооруженное сопротивление, оперативники практически не сомневались. Ведь о намерении совершить теракты на Ставрополье боевик заявил открыто, когда присягал ИГИЛ (запрещена в России) перед объективом видеокамеры.

Боевика уничтожили. Помимо холодного и огнестрельного оружия в доме также обнаружен флаг террористической организации.

В Дербенте сразу 9 сторонников ИГИЛ вступили в бой с оперативниками ФСБ, когда последние предложили боевикам сложить оружие. Группировка планировала в Дагестане теракты с применением самодельных взрывных устройств, огнестрельного и холодного оружия. В проведении этой спецоперации участвовал и боевой робот.

Завершена и спецоперация, которую ФСБ проводила совместно с Росгвардией в Татарстане, Омской и Ульяновской областях. 14 участников международной террористической организации "Хизбут ут-Тахрир" (запрещена в России) задержаны. В ходе обысков изъято не только большое количество экстремистской литературы, но и отчеты по вербовочной работе.

Оперативное видео снято в окрестностях дагестанского села Геджух. Группа спецназа ФСБ обнаружила здесь летнюю стоянку боевиков. По оперативникам сразу же начали стрелять. Ответным огнем боевики были уничтожены. В ходе осмотра лагеря обнаружен автомат, гранатомет, боеприпасы различного калибра и военное обмундирование. По данным ФСБ, руководство всеми нейтрализованными ячейками боевиков осуществлялось при помощи мессенджера Telegram.