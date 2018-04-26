В Кемеровской области обрушилось заброшенное здание: погиб ребенок

В поселке Благодатный Кемеровской области при обрушении здания погиб ребенок.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, дети играли в заброшенном здании. В результате обрушения один из детей погиб, второй получил травмы. Тело погибшего ребенка находится под завалами, ведутся работы по его извлечению.