Полномочия главы ЦРУ приняла Джина Хэспел

В четверг, 26 апреля, исполняющей обязанности главы Центрального разведывательного управления США стала Джина Хэспел. Ее кандидатуру на этот пост выдвинул президент США Дональд Трамп.

Ранее пост главы ЦРУ занимал Майк Помпео, утвержденный Сенатом на пост госсекретаря США. Как сообщалось, 13 марта текущего года Дональд Трамп объявил о решении отправить в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и назначить главой внешнеполитического ведомства Майкла Помпео, напоминает ТАСС.

Американские СМИ. Сообщают, что в 2002 году Джина Хэспел надзирала в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде за пытками подозреваемых в терроризме. Одного из заключенных в течение месяца 83 раза подвергали имитирующей утопление пытке и неоднократно били головой о стену. Видеозаписи этих допросов хранились в резидентуре ЦРУ в Таиланде вплоть до 2005 года. После перевода в центральный аппарат ЦРУ в Лэнгли Джина Хэспел подписала распоряжение об уничтожении всех видеозаписей жестоких допросов.