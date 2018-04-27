Первая репетиция Парада Победы прошла на Красной площади

По брусчатке промаршировали пешие расчёты, затем проехала колонна боевой техники. Впервые в параде будут участвовать воспитанники Нахимовского военно-морского училища из Севастополя, военная полиция и курсанты Смоленской военной академии войсковой ПВО.

9 мая зрители впервые увидят боевую машину поддержки танков "Терминатор". В небе над городом пролетят новейшие Су-57. Всего к шествию готовятся более 13 тысяч человек, 159 единиц техники и вооружения, а также более семидесяти вертолётов и самолётов, сообщает телеканал "Россия 24".