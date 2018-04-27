Ничего личного, только бизнес: американский Госдеп возглавил экс-директор ЦРУ

В США новый, 70-й по счету госсекретарь. Американский сенат утвердил на этот пост Майкла Помпео. Раньше он был главой ЦРУ. Правда, недолго — чуть более года. Помпео выдвинул Дональд Трамп, поддержали его кандидатуру всего 57 сенаторов. Глава Белого дома уже поздравил нового госсекретаря и заявил, что полностью ему доверяет. По мнению Трампа, этот глава госдепартамента всегда будет ставить интересы США на первое место. Как теперь изменится политика Вашингтона и какими будут первые шаги Помпео?

С утверждением Майка Помпео сенаторы так затянули, что он, едва получив нужное количество голосов, молниеносно принес присягу и сразу отправился на авиабазу Эндрюс, где его уже ждал самолет. Первая остановка новоиспеченного госсекретаря — Брюссель.

"Первым делом он отправится в НАТО, мы туда прибудем утром. Там он подтвердит свою приверженность союзникам по альянсу. В планах много встреч, в том числе двусторонние переговоры с министром иностранных дел Турции Чавушоглу, а также главой МИДа Италии Альфано", — пояснила спикер Госдепа США Хизер Науэрт.

Следом — Саудовская Аравия, Израиль, Иордания. Маршрут прозрачно намекает, что главная тема турне — Сирия и Иран. Спасать ядерную сделку Помпео точно не будет, он на 100% разделяет позицию Дональда Трампа, что соглашение ужасно. А значит на Европу, которая против, будет давить. Делать это бывшему главе ЦРУ не привыкать. Белый дом распространил фото — Помпео с секретным визитом на Пасху в Пхеньяне жмет руку Ким Чен Ыну. Мужчины суровы, не улыбаются, но сам факт встречи говорит о многом. Готовится встреча лидеров США и КНДР на нейтральной территории. Среди стран-кандидатов — Швейцария, Швеция, Сингапур и Монголия.

В отношении России у нового госсекретаря крайне жесткая позиция. Впрочем, это не помешало ему еще будучи директором ЦРУ встречаться и с российским послом Анатолием Антоновым, и с руководителями российских спецслужб, которые прилетали в Вашингтон, несмотря на то, что находятся в американском санкционном списке. О России говорили и в контексте Сирии с министром обороны.

- Есть ли озабоченность возможностью России предоставить властям Сирии системы С-300?

"Я думаю все, что приведет к продолжению боев в Сирии, это трагедия. Нам всем необходимо придерживаться договоренностям женевского процесса и прийти к дипломатическому решению. Стаффан де Мистура пытался это сделать, и Россия должна помочь ему, если там хотят найти путь к стабильности на Ближнем Востоке", — заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Глава Пентагона заявил, что линия по предотвращению конфликтов в Сирии между Россией и США активно работает, а также неожиданно попросил о смягчении антироссийских санкций.

Но оказалось ничего личного, только бизнес. Мэттис хочет, чтобы Индонезия, Индия и Вьетнам были исключены из возможного списка стран, к которым могут применить американские санкции за то, что они покупают российское оружие. Чтобы, поддерживая нынешние системы вооружений российского производства, в будущем они могли закупать американские.