Берлускони выразил готовность вернуть себе футбольный "Милан"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который долгие годы был основным владельцем и президентом футбольного "Милана", выразил готовность выкупить клуб обратно у его нынешнего хозяина, китайского бизнесмена Ли Юнхуна.

Как уже сообщали Вести.Ru, Берлускони продал "Милан" консорциуму во главе с Ли Юнхуном в 2017 году за 740 млн евро. Однако, дела у "россонери" идут ни шатко ни валко. Это касается и спортивной стороны дела, и финансовой.

В чемпионате Серии "А" клуб из Милана опустился на весьма непривычное для себя 7-е место и рискует не попасть в еврокубки будущего сезона. Кроме того, "россонери" грозит наказание на два трансферных "окна" за нарушения правил финансовой "честной игры" – Fair Play. Долг "Милана" составляет 300 млн евро.

Все это, судя по всему, весьма расстраивает 81-летнего политика и спортивного функционера, сообщает "Спорт-экспресс". "Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою – рано или поздно я выкуплю "Милан" обратно", – заявил Берлускони. Как он собирается "отжимать" команду у Ли Юнхуна, итальянец не сообщил.