Июнь на Первомай: Москве прогнозируют жару и дожди

Почти до плюс 10 градусов ночью и выше 20 градусов днем поднимется температура в Москве на Первомай. Такой прогноз на предстоящие праздники дала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в целом ожидается солнечная погода, но временами будут наплывать кучевые облака. В этот день дожди будут чуть интенсивнее, чем в предыдущие выходные, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Метеобюро столицы.

Синоптики также прогнозируют "июньскую" погоду на 2 мая: ожидается, что в этот день днем будет до плюс 25 градусов, местами пройдут кратковременные дожди.