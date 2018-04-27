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Искусственные органы и ткани 1 час назад

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27 апреля 201815:58 Евгения Ефимова

Благодаря новому методу лечения парализованные пациенты вновь держат вилку и открывают бутылки с водой

Спустя месяц тренировок и 8 сеансов стимуляции спинного мозга парализованные пациенты смогли вновь пользоваться пальцами рук.
Фото Global Look Press.

Пациентам с серьёзными травмами спинного мозга трудно выполнять даже простейшие каждодневные задачи, например, открывать бутылку воды или поворачивать ручку двери. Между тем недавно специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) нашли способ восстановить утраченные функции.

Они пригласили к участию в исследовании шесть человек с тяжёлыми травмами спинного мозга. Как сообщается в пресс-релизе вуза, после нехирургической неинвазивной процедуры стимуляции позвоночника все пациенты смогли не только двигать руками и пальцами, но и выполнять с их помощью простые задания, держать вилку, например.

Авторы работы отмечают, что все пациенты получили травмы более года назад, некоторые – более десяти лет назад. В самом начале исследования трое участников совсем не могли пошевелить пальцами, никто из пациентов не мог повернуть дверную ручку одной рукой или открутить крышку пластиковой бутылки с водой. Каждый из них с трудом пользовался мобильным телефоном.

В рамках исследования специалисты размещали на коже пациентов специальные электроды, чтобы стимулировать спинной мозг. При стимуляции электрический ток с различной частотой и интенсивностью воздействовал на спинной мозг.

Во время занятий все участники по 36 раз (18 раз каждой рукой) сжимали небольшое захватное устройство в течение трёх секунд. Исследователи измеряли, с какой силой участники делали это. Процедура, длившиеся примерно 90 минут, проводилась дважды в неделю в течение месяца.

 

Через некоторое время специалисты заметили значительные улучшения у пациентов.

"Примерно спустя половину курса я впервые с момента получения травмы смогла открыть дверь спальни левой рукой. Я смогла открывать бутылки с водой, хотя ещё недавно это делали за меня", — рассказывает одна из участниц исследования Сесилия Вильярруэль (Cecilia Villarruel). Она получила травму в автомобильной аварии 13 лет назад.

По словам пациентки, большинство людей с травмами спинного мозга мечтают просто ходить в туалет как нормальные люди. "Небольшие достижения, такие как открытие банок, бутылок и дверей, позволяют им достичь того уровня независимости и самостоятельности, который их может удовлетворить", — добавляет Вильярруэль.

"Сочетание спинальной стимуляции с тренировкой рук позволяет пациентам восстановить утраченную функцию", — говорит ведущий автор исследования Параг Гэд (Parag Gad) из UCLA, добавляя, что таким образом они становятся меньше зависимыми от опекунов и могут есть и одеваться самостоятельно.

Более того, помимо возвращения нормальной работы пальцев и рук, у испытуемых улучшились показатели кровяного давления, функция мочевого пузыря и работа сердечно-сосудистой системы, а также способность сидеть прямо без посторонней помощи.

Улучшения, достигнутые в ходе занятий, сохранились и после терапии. Спустя 60 дней после тренировок двое из шести испытуемых снова посетили лабораторию (остальные не смогли из-за дальней дороги). Оказалось, что у них сохранилась сила сжатия, и они по-прежнему могли открывать бутылки с водой и использовать вилку одной рукой.

Как говорит старший автор исследования Реджи Эджертон (V. Reggie Edgerton), ранее они думали, что подобный тип лечения окажется эффективным лишь для людей, получивших травму менее года назад, но исследование показало, что это не так.

"Все наши участники были парализованы больше года", — говорит он, добавляя, что всего спустя восемь занятий пациенты смогли делать то, что они не могли делать в течение многих лет.

По словам исследователей, их метод стимуляции спинного мозга может помочь пациентам с травмой спинного мозга улучшить качество жизни.

Результаты исследования представлены в научном издании Journal of Neurotrauma.

Ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали об устройстве, которое поможет вновь двигать парализованными руками пострадавшим от инсульта. Также специалисты создали "видящую" бионическую руку, способную самостоятельно определять силу сжатия.

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