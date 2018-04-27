"Иван Хурс" завершил заводские испытания и готовится к государственным

Новейший российский корабль связи "Иван Хурс" закончил ходовые испытания в Балтийском море. В ближайшее время его поставят в док, где специалисты "Северной верфи" осмотрят винты и рули судна, ликвидируют неполадки, выявленные во время тестирования, покрасят и подготовят корабль уже к государственным испытаниям. Их планируют начать с середины мая, сообщает пресс-служба завода-производителя.

Ни создатели, ни военные не спешат делиться характеристиками "Ивана Хурса". Достоверно известны только его габариты: длина – 95 метров, ширина – 16 метров, водоизмещение – 4 тысячи тонн. Однако уникальные особенности корабля – это не скорость и не размеры, а радиоэлектронное оборудование. А о нем есть только неподтвержденная информация.

Так, основной задачей "Ивана Хурса" станет разведка. Его электроника способна перехватывать радиосообщения других кораблей, следить за ними, а при необходимости еще и ставить помехи.

По данным агентства "Интерфакс", новый корабль связи будет служить на Черноморском флоте, где заменит разведывательный "Лиман", который затонул в апреле 2017 года.

"Иван Хурс" – это уже второй корабль проекта 18280. Первый, "Юрий Иванов", передали российским ВМС в 2014 году, а флаг на нем подняли в июле 2015 года. Сейчас корабль служит на Северном флоте.