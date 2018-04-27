В Москве умер актер и режиссер Геннадий Печников

Народный артист РСФСР Геннадий Печников скончался на 92-м году жизни в Москве.

Об этом ТАСС рассказали в Российском академическом молодежном театре.

Собеседник агентства подчеркнул, что о месте прощания будет сообщено позже на сайте театра.

Печников родился 8 сентября 1926 года в Москве. В 1947 году окончил Школу-студию МХАТ, которая открылась в 1943 году. В 1947—1948 годах — играл во МХАТе. С 1948 года — актёр Центрального детского театра (ныне — Российский академический молодёжный театр).

Служил в этом театре режиссером-постановщиком. Художественный руководитель Института театрального искусства им. П. М. Ершова. Снимался в фильмах "Мичурин", "Шумный день", "До последней капли крови", "Радости земные", сериале "Тайны дворцовых переворотов" и ряде других.