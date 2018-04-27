Без причудливых рукопожатий и прикосновений: Меркель прилетела на переговоры к Трампу
Национальная гвардия США объявила, что её бойцы будут изучать русский язык. Сейчас для солдат ищут аудио-курсы, которые они будут слушать на ходу, во время учений. Для каких миссий требуется знание русского, не сообщается. Вслед за военными, повышенный интерес к России проявили и американские политики. В Конгрессе сегодня вновь обсуждают: вмешивалась ли наша страна в их выборы. И даже новый госсекретарь США Майк Помпео решил сократить церемонию своей присяги, чтобы успеть на съезд НАТО, где сегодня тоже говорят о России.
Ангела Меркель прибыла в Вашингтон вслед за Эммануэлем Макроном. Но в отличие от пышного государственного визита французского президента, у канцлера Германии с Дональдом Трампом будет блиц — на переговоры отведено всего два часа. С фрау Меркель американский президент перешел на другой язык тела. В личном обращении был явно более сдержан. Никаких причудливых рукопожатий и прикосновений, все по-деловому. За эти 120 минут обсудить нужно многое: ситуацию в Сирии, спасение ядерной сделки с Ираном, односторонние антироссийские санкции со стороны Вашингтона, которые подрывают бизнес европейцев. И, конечно, еще один удар по союзникам — введенное Трампом повышение импортных пошлин: 25% на алюминий, 10% на сталь. Отсрочка для Евросоюза на их введение истекает в среду.
Мы работаем над рядом вопросов, включая торговлю, НАТО, военное сотрудничество. У нас прекрасные отношения. У нас, на самом деле, с самого начала были отличные отношения, но многие этого не поняли. Но мы это знаем. Это самое главное. Невероятная женщина. Для меня честь принимать вас в Белом доме, заявил Дональд Трамп.
Своим первым визитом после выборов я посчитала важным сделать визит в Вашингтон, чтобы снова сказать, что мы хотим углубления наших отношений. И я очень надеюсь на продуктивные переговоры, ответила Меркель.
Укреплять трансатлантические отношения, которые дали трещину, в прямом смысле слова помчался новоиспеченный госсекретарь. Майка Помпео со скрипом утвердили в сенате: 57 проголосовали за, 42 – против. После чего он принес присягу и сразу отправился на авиабазу Эндрюс, где его уже ждал самолет.
Я запрыгнул на самолёт и прибыл прямиком сюда. Для этого есть веская причина. Работа, которая будет проделана здесь сегодня, бесценна. Наши цели очень важны, и эта миссия много значит для США, пояснил Майк Помпео.
А вот увидеть министра иностранных дел Турции Помпео не очень спешил. Мевлюта Чавушоглу заставили постоять у дверей. При том что Анкара явно ценит свое время и свой суверенитет. И в этом находит понимание Москвы.
– Вы собираетесь приобрести ракетные комплексы С-400?
– Вдобавок к тем, которые мы уже приобрели?
– Вы уже заплатили за несколько комплексов, когда их поставят?
– Россия старается ускорить процесс, – ответил Чавушоглу на вопрос корреспондента "России 1".
На встрече министров иностранных дел стран НАТО много говорили о России. У Помпео жесткая позиция. Глава американской дипломатии даже по меркам Вашингтона крайне агрессивный ястреб.
Россия угрожает союзникам и партнерам своими агрессивными действиями в Грузии и на Украине, а также вмешательством в демократические процессы других стран. США ясно дали понять,что НАТО не стоит возвращаться к нормальным отношениям с Россией, до тех пор пока Москва не изменит свою политику, заявил Майк Помпео.
Но есть и плюс — с ним можно знать, к чему готовиться. В отличие от предшественника, Рекса Тиллерсона, Помпео точно передает позицию президента США. Трамп с ним сблизился, когда тот, будучи директором ЦРУ, лично по просьбе президента докладывал развединформацию на утренних брифингах.
А вот комитет по разведке нижней палаты Конгресса сегодня рассекретил свое расследование дела о так называемом российском вмешательстве, в ходе которого опросил десятки свидетелей и отсмотрел тысячи документов.
Никакого сговора не было, никакой связи. Это охота на ведьм. Вот и все, никакого сговора с Россией. Вы можете в это поверить? Доклад очень сильный.Я уже говорил об этом раньше, никто еще не был таким жестким с Россией, как я. Но всем пойдет на пользу, если мы с Россией поладим, отметил президент США.
Сговора Трампа с Кремлем не обнаружили. Плохо искали, заявили демократы. Они намерены продолжать расследование в отношении Дональда Трампа.
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