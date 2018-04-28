Российская военная полиция патрулирует населенные пункты у Восточного Каламуна

Российская военная полиция начала патрулировать населенные пункты в районе Восточного Каламуна. Объезжать кварталы будут для исключения провокаций и поддержания правопорядка. Вместе с тем проводится работа с участниками бандформирований, решивших вернуться к мирной жизни. Свое желание уже подтвердило около двух тысяч человек, сообщает телеканал "Россия 24".

Центр по примирению враждующих сторон продолжает гуманитарную миссию. Более тонны свежего хлеба выдали жителям Карбы в провинции Аллеппо. В окрестностях Дамаска людям передано 450 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 2 тонны. Продолжается работа по разминированию Восточной Гуты. В свои дома смогли вернуться более 63 тысяч человек – в том числе и благодаря работе саперов.

"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возвращению людей к местам прежнего проживания, — отмечает начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко. — За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 180 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточном берегу реки Евфрат) – 412 человек, в Восточную Гуту – 236 человек".