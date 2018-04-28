В Ливерпуле умер мальчик, которого суд запретил вывезти на лечение в Ватикан

В Великобритании скончался Элфи Эванс – малыш, у которого было диагностировано редкое дегенеративное заболевание нервной системы.

Пять дней назад по решению суда Элфи был отключен от системы жизнеобеспечения. К удивлению врачей малыш после этого начал дышать сам с помощью кислородной маски. Отец мальчика Том Эванс выразил надежду, что медики подключат Элфи обратно к системе жизнеобеспечения. Однако в ночь на субботу он скончался в больнице Ливерпуля, сообщает газета The Sun.

Как сообщает ТАСС, свое решение суд обосновал медицинскими данными, которые были предоставлены лечащими врачами мальчика. По их мнению, дальнейшее лечение ребенка было бессмысленно.

При этом суд не разрешил родителям отправить Элфи на лечение в Ватикан, где его готовы были принять. В Ливерпуле прошли акции протеста против такого судебного решения. Изначально акция была мирной, но когда полицейские попытались разогнать собравшихся, начались беспорядки.

Это уже не первый подобный случай в Великобритании. Летом 2017 года скончался смертельно больной 11-месячный мальчик Чарли Гард. У ребенка было генетическое заболевание, при котором поражаются мышцы и головной мозг. Его родители через суд пытались добиться вначале экспериментального лечения для ребенка, а затем права ухаживать за ним дома до его смерти, чтобы подольше побыть с ним вместе. Ни одна из их просьб не была удовлетворена.