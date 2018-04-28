Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео

Очевидец запечатлел на видео трагедию, произошедшую в минувшую пятницу, 27 апреля, в одной из школ города Уральска, расположенного в Казахстане неподалеку от границы с Россией.

Завуч по начальным классам вывела своих воспитанников-первоклассников на сцену во время праздничного концерта. Через какое-то время 55-летняя Надежда Петровна внезапно упала на пол.

Коллеги вызвали скорую помощь, однако медики, прибывшие в школу через семь минут, лишь констатировали смерть педагога.

О причинах произошедшего пока не сообщается, однако местные СМИ утверждают, что учительница имела проблемы со здоровьем, в том числе – постоянно страдала от повышенного давления.

Отметил, что в марте этого года в другой уральской школе на рабочем месте скончался еще один педагог – 55-летняя учительница, являвшаяся классным руководителем выпускного класса, привезла школьников на пробное тестирование перед выпускными экзаменами.

Ученики разошлись по аудиториям для выполнения заданий, а женщина осталась ждать их в коридоре, где и скончалась.