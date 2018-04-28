Сноубордистка Дарья Гумен скончалась в возрасте 15 лет

Трагическая история разыгралась на уходящей неделе в подмосковных Люберцах. Юная спортсменка, 15-летняя российская сноубордистка Дарья Гумен 25 апреля приехала в гости к своей подруге. В чужой квартире она почувствовала резкое недомогание, потеряла сознание и через некоторое время умерла.

Карета "Скорой помощи", приехавшая на место происшествия, вынуждена была лишь зафиксировать смерть подростка, сообщает телеканал Russia Today. По словам отца девочки, за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме. Причина смерти юной спортсменки станет известна через месяц, когда будут получены результаты экспертизы.