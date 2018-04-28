Россия считает незыблемой ядерную сделку с Ираном

Кремль выступает за сохранение иранской ядерной сделки как основы для дальнейших переговоров по этой проблеме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что сделка – "единственный субстантивный консенсус, которого удалось достигнуть между всеми заинтересованными сторонами в результате очень напряженной работы". Любое дальнейшее урегулирование "может осуществляться только на базе чего-то субстантивного", добавил Песков, отметив, что это и есть Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе.

"Главное — это незыблемость этой сделки, иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога", — сказал Песков.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что Россию сильно тревожит ситуация вокруг ядерной программы Ирана, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Ирана сказал, что Тегеран намерен продолжать диалог с Москвой по иранской ядерной сделке.

В июле 2015 года Иран и шестерка международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция и Германия) достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома и приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Не позже 12 мая президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с европейскими странами объявит, остаются ли США в СВПД или нет.