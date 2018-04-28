Пираты XXI века: МИД предупредил моряков об угрозах со стороны Украины

В субботу МИД РФ распространило сообщение, в котором говорится, что распоряжение властей Украины о запрете транзита и перевозки грузов по территории страны судами под российским флагом создает реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами, передает ТАСС.

"В связи с провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", — отметили в дипведомстве.

Как заявила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании морской коллегии при правительстве России в субботу в Ливадии, ситуация вокруг крымского рыболовецкого сейнера "Норд", задержанного украинскими пограничниками в Азовском море в конце марта, требует внесения в законопроект "О государственном управлении морской деятельностью РФ" понятия "пиратство".

"Прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6-й обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили бы отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренные статьей 101 конвенции ООН по морскому праву, с понятием пиратства. Так у нас появится возможность применять статью 105 конвенции, которая уполномочивает в последующем все государства на захват указанного (пиратского) судна, арест находящихся на нем лиц и привлечения его к ответственности"

В настоящее время конвенция ООН определяет пиратскими только частные суда и государственные военные корабли, экипажи которых подняли мятеж, и вышли из-под контроля властей.

Как известно, в последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов. В министерстве напомнили, что спустя две недели после неправомерного задержания погранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд" и незаконного удержания под стражей его экипажа был также наложен арест на судно "Trans Services Maritime".

25 апреля 2018 года правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры и приняло соответствующее распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ, а также любыми другими плавсредствами независимо от государства флага, которые осуществляли заходы в морские порты Крыма и Севастополя.

По итогам Морской коллегии вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что будет разработан механизм слаженных действий различных структур РФ в случаях пиратства.

"Мы договорились, что в рамках Морской коллегии будет обсужден механизм слаженных действий российских структур, которые должны гарантировать нашим гражданам (морякам или пассажирам), оказавшимся в такого рода ситуациях фактически морского пиратства, как будет действовать российское государство по защите неотъемлемых гражданских и человеческих прав граждан России", — сказал Рогозин.