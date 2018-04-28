Блокировка Telegram: зарегистрирован первый иск к Роскомнадзору

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск петербургского ООО "Инвестори" к Роскомнадзору, компания хочет взыскать 5 миллиардов рублей убытков, которые, по ее утверждению, Роскомнадзор нанес, пытаясь ограничить доступ к Telegram, передает РИА Новости. Это первый иск к ведомству из-за блокировок Telegram.

Иск поступил в арбитраж 27 апреля, к производству пока не принят. Вторым ответчиком значится министерство финансов РФ.

Истец, в частности, понес убытки из-за веерных блокировок сторонних сервисов, которые производил Роскомнадзор, пытаясь ограничить доступ к Telegram. Клиенты "Инвестори" жаловались на невозможность зарегистрироваться на платформе компании и произвести операции в своих личных кабинетах.

Гендиректор компании отметил, что потери в большей степени репутационные – любая жалоба пользователя и отсутствие возможности получить заявленные услуги наносит ущерб рыночному позиционированию.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке Telegram – компания отказалась предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля процесс блокировки начался.