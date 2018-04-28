Лавров рассказал о давлении на де Мистуру

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о давлении на спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру. По словам главы МИД РФ, де Мистура критикует астанинский процесс по урегулировании конфликта в Сирии именно по этой причине.

"Бывает немножко странно, когда на него пытаются воздействовать, чтобы он выступал с критикой астанинского процесса и результатов сочинского конгресса", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своими коллегами из Турции и Ирана.

Сочинская декларация – главное подспорье де Мистуры для успешного выполнения мандата, заложенного резолюцией 2254 по Сирии, отметил российский министр.

Он также заявил, что требования сирийской оппозиции относительно смены режима осложняют возобновление переговоров в Женеве по политическому урегулированию в Сирии.

Лавров назвал деструктивными "некоторые заявления, которые обуславливают решение сирийского конфликта, переход к политическим переговорам предварительными условиями", передает ТАСС.