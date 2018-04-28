Крымский мост: опубликованы видео испытания подсветки и прохода военных кораблей

Два катера Черноморского флота России прошли под Крымским мостом. Один – десантный "Д-199" проекта "Серна", второй – противодиверсионный "Раптор". Оба вышли из бухты новороссийской военно-морской базы и двигаются в Ростов-на-Дону. Там боевые корабли примут участие в празднике, посвященному 100-летию Южного военного округа. Видео прохода катеров опубликовал телеканал "Звезда".

Также сегодня появились первые кадры включения иллюминации Крымского моста. Их снял телеканал RT. Строители разместили синюю подсветку на автомобильной арке. А позднее обещают украсить железнодорожную арку, но уже красным светом. Опоры сделают белыми.

Катер Д-199 проекта "Серна" – очень необычное судно. Оно двигается на так называемой воздушной каверне. То есть под днище судна накачивается воздух, где благодаря особой форме корпуса удерживается. Таким образом "Серна" движется как бы на воздушном пузыре. Это позволяет ей меньше касаться воды и развивать скорость до 30 узлов, или более 55 километров в час.

"Рапторы" – это быстрые, маневренные катера, способные разгоняться до 50 узлов, или до 90 километров в час. При этом их броня соответствует классу защиты Бр4 и выдерживает попадание автоматных пуль большинства калибров. Вооружение "Рапторов" – дистанционно-управляемая стабилизированная установка, оснащенная тяжелым пулеметом.