Эрдоган пообещал победить оппозиционеров

Свою перевыборную кампанию 28 апреля неофициально начал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он выступил в городе Измире. Эрдоган пообещал согражданам победить оппозиционную светскую Республиканскую народную партию (РНП) на "исторических" досрочных выборах. При этом лидера оппозиционеров президент Турции назвал диктатором.

Досрочные президентские и парламентские выборы пройдут в Турецкой Республике 24 июня 2018 года, напоминает "Интерфакс". Это на полтора года раньше срока.

Слухи о готовности бороться с Эрдоганом на выборах за пост главы государства опроверг экс-президент Турции Абдулла Гюль. Бывший глава турецкого государства завершил свою политическую карьеру в 2014 году. Вернуться в политику он мог бы, но если бы увидел ожидание этого от многих турецких граждан.