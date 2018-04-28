Жуковский не принимает: аварийный самолет заблокировал ВПП аэропорта

Аэропорт Жуковский временно не принимает гражданские рейсы. Здесь произвел с жесткую посадку самолет Ил-38 ВВС Индии. У самолета не вышла передняя стойка шасси. Опытные летчики-испытатели посадили четырехвинтовой самолет на полосу. Пока он на ней и остается.

Пожара при посадке не возникло. Для безопасности пожарные залили ее пеной, сообщает телеканал "Россия 24". Спасший прошедший в ЛИИ Громова противолодочный самолет экипаж представят к наградам.

На посадку в другие аэропорты уже отправлены два рейса. Это рейс из Оша самолета "Уральских авиалиний". Он сядет в Домодедово. Также в домодедовский аэропорт переправлен рейс авиакомпании "Пегас" из Тель-Авива.