КНДР закроет испытательный ядерный полигон Пунгери

Корейская Народно-Демократическая Республика обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года и продемонстрировать этот процесс Южной Корее. Такую информацию сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на администрацию президента Южной Кореи.

КНДР намерена осуществить закрытие полигона публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив экспертов и журналистов, передает агентство "Интерфакс".

По данным СМИ, представитель Сеула проинформировал, что Северная Корея планирует привести северокорейское время в соответствие с южнокорейским. Сейчас разница во времени в двух странах составляет 30 минут.