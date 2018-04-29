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29 апреля 201807:36

Украинский историк: дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армии

Фото: fb.ru/

Дивизия СС "Галичина" по ряду показателей превосходит Красную армию. Такую точку зрения высказал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как он заявил, мобилизованных в дивизию обучали в течение года, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в "мясорубку" сразу.

По мнению Вятровича, в советской и немецкой армиях во время Второй мировой войны украинцев воспринимали одинаково – как пушечное мясо. Однако немцы рационально использовали человеческие ресурсы, поэтому потери в "Галичине" были не очень высокими.

В связи с этим Вятрович не поддержал празднование на Украине годовщины создания "Галичины", передает РИА Новости.

Дивизия СС "Галичина" была укомплектована на Западной Украине в 1943 году, напоминает газета "Известия". Она входила в подразделения Waffen-SS, являясь по немецкому учету 14 гренадерской дивизией.

На Нюрнбергском процессе СС признали преступной организацией, как и все войсковые подразделения, которые входили в ее состав.

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