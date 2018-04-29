Украинский историк: дивизия СС "Галичина" была лучше Красной армии

Дивизия СС "Галичина" по ряду показателей превосходит Красную армию. Такую точку зрения высказал глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как он заявил, мобилизованных в дивизию обучали в течение года, прежде чем бросить в бой, а новобранцев Красной армии часто бросали в "мясорубку" сразу.

По мнению Вятровича, в советской и немецкой армиях во время Второй мировой войны украинцев воспринимали одинаково – как пушечное мясо. Однако немцы рационально использовали человеческие ресурсы, поэтому потери в "Галичине" были не очень высокими.

В связи с этим Вятрович не поддержал празднование на Украине годовщины создания "Галичины", передает РИА Новости.

Дивизия СС "Галичина" была укомплектована на Западной Украине в 1943 году, напоминает газета "Известия". Она входила в подразделения Waffen-SS, являясь по немецкому учету 14 гренадерской дивизией.

На Нюрнбергском процессе СС признали преступной организацией, как и все войсковые подразделения, которые входили в ее состав.