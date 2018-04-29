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9 мая 25 минут назад
В польском Баранёво проходит акция памяти советских воинов
Ветераны Великой Отечественной войны из Калининграда в сопровождении байкеров и журналистов отправились в польский город Бранёво к крупнейшему захоронению советских воинов в Европе. Акция памяти тут проходит ежегодно.
Огромная мотоколонна пересекла польско-российскую государственную границу. Десятки калининградских байкеров сопровождали автобусы, которые везли ветеранов ВОВ в приграничный город Бранёво. Каждый год перед Днем Победы они приезжают в Польшу, чтобы почтить память боевых товарищей, погибших за несколько месяцев до Победы.
Знаменитая Восточно-Прусская операция. Главное было подавить и уничтожить оставшиеся группировки немцев в Восточной Пруссии и северной части Польши, чтобы открыть дорогу на Берлин. Эта территория была мощным оборонительным рубежом. Победа в Восточной Пруссии далась Красной армии ценой больших боевых потерь. Более 126 тысяч солдат и офицеров погибли и пропали без вести.
Крупное воинское захоронение возникло на окраине немецкого города Браунсберг, теперь это польский Бранёво, еще в ходе боевых действий в феврале 1945 года. Тогда же началось строительство мемориального комплекса на площади 6,5 гектаров. В послевоенные годы сюда переносили останки погибших красноармейцев из окрестных братских и одиночных могил. А в конце 60-х на кладбище был установлен памятник солдатам-освободителям.
Фронтовик Гавриил Хоменко служил в стрелковом полку и всю Восточную Пруссию прошел пешком, в свой 20-й день рождения штурмовал Кенигсберг. У него на глазах гибли товарищи, сам он чуть не погиб, но вспоминает сегодня о другом, самом главном дне в его жизни.
Всего на кладбище захоронено больше 31 тысяч погибших красноармейцев. До сих пор большинство могил безымянные, но поисковая работа не прекращается. Например, здесь похоронен один из всего двух красноармейцев-кубинцев. Коминтерновец Энрике Велар Фигередо закончил в СССР высшее командное училище и снайперскую школу, в 17 лет попал на фронт. Погиб, как герой.
"Он погиб в бою 30 января 1945 года, где он лично поднял взвод в атаку. Убил 4 немцев, потом встал за пулемет и еще 10 положил", — говорит руководитель представительства Минобороны РФ по ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев.
На кладбище советских солдат на одну мемориальную плиту стало больше. Калининградские поисковики выяснили, что именно здесь захоронен Герой Советского Союза Иван Макарович Ладушкин. Долгое время считалось, что его могила находится в Калининградской области в городе, которому после войны было присвоено его имя.
Сегодня здесь звучали молитвы на польском и русском языках. Православный и католический священники провели службу по погибшим. Но живые цветы здесь не только в дни памятных церемоний. Это место часто посещают жители Бранёво, которые ухаживают за могилами погибших солдат и зажигают у них лампадки.
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