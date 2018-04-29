Избежали трагедии: пилоты Ил-38 получат награды за мужество и профессионализм

Подмосковный аэропорт Жуковский работает в штатном режиме. В субботу, 29 апреля, там совершил жесткую посадку самолет Ил-38 индийских ВВС, передает телеканал "Россия 24".

Экипаж сделал все возможное, чтобы избежать трагедии и сохранить воздушное судно: несколько часов кружил над аэропортом, чтобы выработать остатки топлива, а в сам момент посадки продемонстрировал наивысший уровень летной подготовки.

Пилот до последнего удерживал многотонную машину на основных стойках, пока лайнер плавно не лег на полосу и спокойно затормозил. Самолет получил незначительные повреждения. После ремонта он снова поднимется в небо.

За проявленное мужество и высокий профессионализм экипаж Ил-38 представят к награде.