Тема:
Ситуация в Донбассе 38 минут назад
29 апреля 201810:04
Донбасс под обстрелом: двое погибли, двое ранены
Два мирных жителя погибли, еще двое ранены в результате обстрелов ДНР украинскими силовиками за минувшие сутки. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня. Уточняется, что погибшие — 1951 и 1955 годов рождения. Под огнем оказался город Докучаевск – повреждено более 10 домов.
Киевские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики они выпустили около 100 мин калибров 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, БМП и стрелкового оружия, передает РИА Новости.
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