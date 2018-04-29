В Находке спасенных моряками щенков поместили в карантин и нашли им хозяев

Моряки российского судна "Механик Романча" во время рейса в Корею спасли в море собаку. На борту она родила трех щенков, но скончалась после пережитого стресса. Щенков назвали Чапа, Бродяга и Шадо.

В одном из портов Кореи собакам сделали все необходимые прививки, но ветеринарный паспорт для каждого можно сделать только в России. После долгих консультаций и совещаний сотрудников таможни с представителями Россельхознадзора четвероногих путешественников все же списали на берег, сообщает телеканал "Россия 24".

История со спасением собаки и её потомства получила шанс на счастливое продолжение. Трое белоснежных щенков сейчас находятся в гостинице на карантине в Находке и для них уже нашлись хозяева. Именно из-за них 5 суток таможенные службы порта Находка не давали разрешение на швартовку траулера. Санитарные правила запрещают ввозить в страну животных без ветеринарных документов и справки о состоянии здоровья.