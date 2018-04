Иранские женщины попали на футбольный стадион под видом мужчин

Иранские любительницы футбола попали на футбольный стадион несмотря на действующий в стране запрет на посещение женщинами спортивных сооружений. Для этого болельщицам пришлось замаскироваться под мужчин – они оделись в мужские одежды и наклеили себе бороды. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Iranian female fans dressed as men made it to @PersepolisFC inauguration match yesterday at the Azadi. True heroes! 🙌🏾⚽️❤️ pic.twitter.com/jHj89gS7kd