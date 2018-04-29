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29 апреля 201819:31 Дмитрий Киселёв

Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты

Не так часто Министерство обороны России устраивает выставки. Учения — да. Парад — да. Даже военно-спортивные соревнования — да. Но вот выставки — это большая редкость. Как-то не любят это дело в нашем военном ведомстве. А вот пришлось.

25 апреля как раз на такое мероприятие пригласили журналистов — показать изрешеченные ракеты неприятеля, те самые — "новые, хорошие и умные" — которыми в Twitter бахвалился Трамп. Теперь этот оружейный мусор с сохранившимися серийными номерами и маркировкой производителя выглядит старым, плохим и глупым. Все подобрали в Сирии после позорной и бессмысленной ракетной атаки Америки, Англии и Франции в отместку за мнимую химическую атаку под Дамаском.

Глупость всей затеи американцы в своей простоте сами же и раскрыли. Военные США заявили, что ракеты уничтожили химическую лабораторию "Барза" под Дамаском и склады химоружия Хим-Шиншар в провинции Хомс. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской деликатно удивился: "Непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек".

Поскольку вообще никакого заражения в местах попадания неприятельских ракет не произошло, то, значит, и стреляли впустую. Признать это американцам, англичанам и французам трудно. Они просто никак отсутствие заражения после ракетной атаки не комментируют, отказываются и лишь самодовольно повторяют, что стреляли куда надо и везде попали.

Но ведь каждый, кто хоть раз стрелял по мишени хотя бы из духовушки, даже просто в тире где-нибудь в парке, знает, что после огня всегда любопытно снять бумажную мишень и элементарно посчитать в ней дырки, посмотреть, сколько в яблочко, сколько рядом, сколько в "молоко", а скольких пуль и вообще "ушли": как говорится, попал, да мимо. То же и с ракетами. Заявленные американцами мишени в Минобороны России изучили внимательно. На местности. Интересно же.

"Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них", — заявил Сергей Рудской.

Рудской говорит не о попадании по целям, а о попадании "в районе целей". А там разрушенными-то оказались в основном какие-то случайные хозяйственные постройки, не имеющие к сирийским военным никакого отношения. Попали, как говорится, в "молоко".

Представитель Пентагона Эрик Паон все равно настаивает на точности стрельбы, а российские выкладки называет "кампанией по дезинформации". Вроде взрослый дядя, а капризничает. Ему дырки в боках американских ракет показывают, а он продолжает все отрицать.

Большие американские генералы за этим Эриком Паоном прячутся. А сам Дональд Трамп лишь туманно сообщает, что позвонил кому-то (кому, интересно?), а на том конце провода ему сказали, что, мол, все ракеты долетели по адресу, ни одной сирийцы не сбили. Вот Трампа тот телефонный звонок и сделал счастливым.

Кстати, у Трампа скоро день рождения. Еще есть время хотя бы часть собранного мусора ссыпать в мешок и почтой отправить в Белый дом в качестве подарка. Ведь всегда наиболее ценны те, что познавательны, те, что обогащают внутреннюю картину мира. Вот разложил бы Трамп эти "сувениры" на столе и пригласил бы ту же компанию вместе со своим любимцем Джоном Болтоном и генералами на передвижную выставку от Минобороны России. Думаю, и американским коллегам-журналистам потом было бы очень интересно глянуть на экспонаты. А отправить есть что.

"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах есть отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции", — рассказал Сергей Рудской.

Впрочем, часть их вроде как "умных" ракет упала, не долетев до целей, даже и не разорвавшись. Такие тоже показывали журналистам. Эти в Америку отправлять вряд ли стоит. Москве такие экспонаты нужнее.

"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву", — сказал Рудской.

Важный момент. Тройственная ракетная агрессия была успешна отражена исключительно сирийцами без участия наших офицеров. По договоренности с США ракеты в зону ответственности российских ПВО на залетали. Здесь все по-честному. Но интересно другое: сирийцы оборонялись преимущественно старым советским оружием.

"Хочу отметить, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности. Это С-125, "Оса" и "Квадрат", — пояснил Рудской.

Вот, собственно, и вся картина. Остается напомнить, что жертв у той ракетной атаки в Сирии не было. Военная техника тоже вся уцелела. ПВО Сирии после полученного опыта станет значительно крепче.

Но даже после выставки в Минобороны с боковыми дырками в американских ракетах и даже после того, как военкор ВГТРК Евгений Поддубный разыскал живых сирийцев, которых вынудили участвовать в постановочных съемках, изображая из себя жертв химической атаки в сирийском городе Дума близ Дамаска, на Западе все равно дуют в свою дуду. Я имею в виду прежде всего политиков, военных и журналистов. Такое впечатление, что им важнее не продырявленное железо в своей грубой натуре и не живые свидетели, а фейковые ролики в Интернете. На предъявленное их дырявое железо представитель Пентагона Эрик Паон говорит: "Абсурд!". А живых сирийцев, которые приехали в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия в Гааге, британский посол в ОЗХО Питер Уилсон называет "маскарадом" и демонстративно отказывается их даже слушать, мол, "ОЗХО — это не театр".

Шефа британской дипломатии Бориса Джонсона уже ловили на прямой лжи. Подчиненные Джонсона, не стесняясь, перенимают манеры. Хваленая британская пресса — туда же. Вот заголовок Times: "Непристойный маскарад". А вот на ту же тему — Guardian: "Непристойный маскарад". Как под копирку.

Текст: "Вести недели"

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