Тема:
Конфликт в Сирии 6 минут назад
Минобороны РФ показало изрешеченные "новые, хорошие и умные" американские ракеты
Не так часто Министерство обороны России устраивает выставки. Учения — да. Парад — да. Даже военно-спортивные соревнования — да. Но вот выставки — это большая редкость. Как-то не любят это дело в нашем военном ведомстве. А вот пришлось.
25 апреля как раз на такое мероприятие пригласили журналистов — показать изрешеченные ракеты неприятеля, те самые — "новые, хорошие и умные" — которыми в Twitter бахвалился Трамп. Теперь этот оружейный мусор с сохранившимися серийными номерами и маркировкой производителя выглядит старым, плохим и глупым. Все подобрали в Сирии после позорной и бессмысленной ракетной атаки Америки, Англии и Франции в отместку за мнимую химическую атаку под Дамаском.
Глупость всей затеи американцы в своей простоте сами же и раскрыли. Военные США заявили, что ракеты уничтожили химическую лабораторию "Барза" под Дамаском и склады химоружия Хим-Шиншар в провинции Хомс. Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской деликатно удивился: "Непонятна логика военно-политического руководства США, Великобритании и Франции при выборе данных объектов для нанесения ударов. Если, по их мнению, на них действительно были запасы отравляющих веществ, то при нанесении ударов крылатыми ракетами могли возникнуть большие очаги заражения местности. А в случае с Дамаском неминуемо погибли бы десятки тысяч человек".
Поскольку вообще никакого заражения в местах попадания неприятельских ракет не произошло, то, значит, и стреляли впустую. Признать это американцам, англичанам и французам трудно. Они просто никак отсутствие заражения после ракетной атаки не комментируют, отказываются и лишь самодовольно повторяют, что стреляли куда надо и везде попали.
Но ведь каждый, кто хоть раз стрелял по мишени хотя бы из духовушки, даже просто в тире где-нибудь в парке, знает, что после огня всегда любопытно снять бумажную мишень и элементарно посчитать в ней дырки, посмотреть, сколько в яблочко, сколько рядом, сколько в "молоко", а скольких пуль и вообще "ушли": как говорится, попал, да мимо. То же и с ракетами. Заявленные американцами мишени в Минобороны России изучили внимательно. На местности. Интересно же.
"Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации проведен детальный анализ результатов ударов. Собранные фрагменты ракет, изучение воронок от разрывов и характер разрушений объектов позволяет сделать вывод, что из 105 заявленных попаданий в районе целей зафиксировано не более 22 из них", — заявил Сергей Рудской.
Рудской говорит не о попадании по целям, а о попадании "в районе целей". А там разрушенными-то оказались в основном какие-то случайные хозяйственные постройки, не имеющие к сирийским военным никакого отношения. Попали, как говорится, в "молоко".
Представитель Пентагона Эрик Паон все равно настаивает на точности стрельбы, а российские выкладки называет "кампанией по дезинформации". Вроде взрослый дядя, а капризничает. Ему дырки в боках американских ракет показывают, а он продолжает все отрицать.
Большие американские генералы за этим Эриком Паоном прячутся. А сам Дональд Трамп лишь туманно сообщает, что позвонил кому-то (кому, интересно?), а на том конце провода ему сказали, что, мол, все ракеты долетели по адресу, ни одной сирийцы не сбили. Вот Трампа тот телефонный звонок и сделал счастливым.
Кстати, у Трампа скоро день рождения. Еще есть время хотя бы часть собранного мусора ссыпать в мешок и почтой отправить в Белый дом в качестве подарка. Ведь всегда наиболее ценны те, что познавательны, те, что обогащают внутреннюю картину мира. Вот разложил бы Трамп эти "сувениры" на столе и пригласил бы ту же компанию вместе со своим любимцем Джоном Болтоном и генералами на передвижную выставку от Минобороны России. Думаю, и американским коллегам-журналистам потом было бы очень интересно глянуть на экспонаты. А отправить есть что.
"Фрагменты крылатых ракет, обнаруженные в указанных районах перехвата, имеют характерные пробоины от поражающих элементов зенитных управляемых ракет. На узлах и агрегатах есть отметки с серийными номерами, датами и фирмами-изготовителями и другие данные. Специалисты смогут без труда идентифицировать принадлежность этих фрагментов. Отдельные из них вы можете наблюдать на представленной экспозиции", — рассказал Сергей Рудской.
Впрочем, часть их вроде как "умных" ракет упала, не долетев до целей, даже и не разорвавшись. Такие тоже показывали журналистам. Эти в Америку отправлять вряд ли стоит. Москве такие экспонаты нужнее.
"Часть ракет не достигла объектов поражения, по всей видимости, из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей. Две из них, в том числе крылатая ракета "Томагавк" и авиационная высокоточная ракета, доставлены в Москву", — сказал Рудской.
Важный момент. Тройственная ракетная агрессия была успешна отражена исключительно сирийцами без участия наших офицеров. По договоренности с США ракеты в зону ответственности российских ПВО на залетали. Здесь все по-честному. Но интересно другое: сирийцы оборонялись преимущественно старым советским оружием.
"Хочу отметить, что большая часть высокоточного оружия была уничтожена советскими комплексами ПВО разработки сорокалетней давности. Это С-125, "Оса" и "Квадрат", — пояснил Рудской.
Вот, собственно, и вся картина. Остается напомнить, что жертв у той ракетной атаки в Сирии не было. Военная техника тоже вся уцелела. ПВО Сирии после полученного опыта станет значительно крепче.
Но даже после выставки в Минобороны с боковыми дырками в американских ракетах и даже после того, как военкор ВГТРК Евгений Поддубный разыскал живых сирийцев, которых вынудили участвовать в постановочных съемках, изображая из себя жертв химической атаки в сирийском городе Дума близ Дамаска, на Западе все равно дуют в свою дуду. Я имею в виду прежде всего политиков, военных и журналистов. Такое впечатление, что им важнее не продырявленное железо в своей грубой натуре и не живые свидетели, а фейковые ролики в Интернете. На предъявленное их дырявое железо представитель Пентагона Эрик Паон говорит: "Абсурд!". А живых сирийцев, которые приехали в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия в Гааге, британский посол в ОЗХО Питер Уилсон называет "маскарадом" и демонстративно отказывается их даже слушать, мол, "ОЗХО — это не театр".
Шефа британской дипломатии Бориса Джонсона уже ловили на прямой лжи. Подчиненные Джонсона, не стесняясь, перенимают манеры. Хваленая британская пресса — туда же. Вот заголовок Times: "Непристойный маскарад". А вот на ту же тему — Guardian: "Непристойный маскарад". Как под копирку.
Ранее по теме
-
"Радио Свобода" выдало фейк со ссылкой на несуществующий выпуск "Вестей недели"6 минут назад
-
Сирийские войска выбили союзников США из четырех населенных пунктов3 часа назад
-
В Восточной Гуте почти 63,3 тысячи мирных жителей вернулись в свои дома20 часов назад
-
Лавров: удары Запада по Сирии отбросили назад мирный процесс Сочи и Астаны21 час назад
-
Постпред России при ОЗХО обвинил США в непристойном поведении21 час назад
-
Лавров рассказал о давлении на де Мистуру1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Депутаты предложили приравнять свою зарплату к средней по России
- Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста
- Лавров: Россия,Турция и Иран заинтересованы в целостности Сирии
- Тушивший "Зимнюю вишню" спасатель написал письмо из СИЗО
- Вступил в силу штраф за остановку на "вафельнице"
Самое читаемое
-
Российская "устрашающая" подводная лодка напугала США
- Учительница умерла прямо на сцене во время школьного концерта. Видео
- России предрекли потерю территорий через век
- В Воронеже скончался брошенный всеми в психлечебнице брат Раисы Горбачевой
- Московский студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта дизельной "ГАЗели"
- Пьяных беглецов с места ДТП хотят сажать за решетку
- МЧС: хакеры - новая угроза для автовладельцев в России
- Китайцы представили автомобиль с голографической женщиной
- Новое поколение Lexus ES представлено официально
Экономика
-
Заседания Банка России: настали непростые времена
- Санкционная война с США: опять не готовы
- Родченков и Макларен отказались от прежних показаний
- Катар сумел выжить при блокаде
- ЦБ РФ станет оператором системы быстрых платежей
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как активная сексуальная жизнь влияет на здоровье (спойлер: очень хорошо)
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 неочевидных продуктов, которые мешают вам спать
- Еще 10 мифов о здоровье, которые могут вас удивить
- В этом сезоне клещи укусили уже 4 тысячи россиян
Вести в 20.00
-
ФСБ пресекла теракт в Москве
- В аэропортах Москвы ввели новые правила
- Знаменитому детскому доктору Леониду Рошалю - 85
Москва 24
-
Видео задержания планировавших теракты в Москве боевиков выложили в сеть
- Почему в столице женщины умирают после пластических операций
- Тренера лишили должности из-за подозрений в домогательствах
- Армен Джигарханян вышел из комы
- В больнице скончалась еще одна пострадавшая в результате шторма
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Музыкальный фестиваль и рыцарские бои: подробная афиша на все выходные
- В Москве открывается летняя круизная навигация
- Противопожарный режим в столице: куда податься любителям шашлыка
- За выезд на "вафельную" разметку начали штрафовать
- Житель Домодедова умер через час после возвращения из больницы
- Зеленые луга вместо свалок: опыт Швейцарии
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля