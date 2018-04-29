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29 апреля 201821:45

Трамп сказал все, что о думает о Макроне с Меркель

Автор: Дмитрий Киселёв

Американская политическая неделя началась с государственного визита в США президента Франции Макрона по случаю 250-летия отношений между двумя странами. В ходе визита было много поцелуев, пожиманий, объятий, а Трамп демонстрировал политическую близость оригинальным способом, стряхивая с темного костюма Макрона перхоть. При этом громко приговаривая: "На самом деле у нас особенные отношения. Я уберу вот эту перхоть". А потом, уже обращаясь к публике, продолжал: "Нам нужно, чтобы Макрон был безупречен. Он и так безупречен!"

И так, значит, с перхотью? Но зачем тогда было ее стряхивать с Макрона, если он и с перхотью на темном костюме безупречен? Впрочем, Трамп, быть может, просто не знал, как еще ублажить Француза в канун визита в США канцлера Германии Меркель. С нее, во всяком случае, он перхоть уже не стряхивал, рассчитывая лишь на поцелуи.

Автор: Александр Христенко

Сдержанная обходительность американского президента с Меркель, как оказалось, ничего не стоит. Едва европейские лидеры улетели, Трамп сказал все, что о них думает, перед толпой своих сторонников в Мичигане.

"ЕС в прямом смысле слова организовался, чтобы выезжать за счет США. У Европейского Союза стоят торговые барьеры, и он пользуется нами", — заявил американский президент.

Под данным Bloomberg, Европе в Белом доме выдвинули ультиматум: либо она смиряется с повышением американских пошлин на сталь и алюминий, либо соглашается на квоты — 90% от прежних поставок. И то, и другое противоречит правилам ВТО, а квоты — еще и внутренним законам ЕС. При любом варианте европейцы несут убытки. Макрон во время визита пытался Трампа образумить.

"Наши двусторонние отношения сбалансированы. Очень важно помнить, что между союзниками, особенно в таких важных вопросах безопасности, не может быть торговой войны", — отметил президент Франции.

Но ссылки на евроатлантическое братство и общие ценности для Трампа — пустой звук.

"Когда приехала канцлер Германии Меркель, она сказала: поздравляю вас, господин президент, у вас такие успехи в экономике. Президент Франции Макрон — отличный парень, мы любим с ним жать друг другу руки. Он замечательный парень. А она вообще бесподобна. Но знаете что, она — за Германию, он — за Францию, а я — за США. Ясно?", — отметил Трамп.

Теперь стал понятен этот слегка испуганный взгляд Ангелы Меркель после переговоров с Дональдом. "Ангела представляет Германию, она фантастически работает. А вот мои предшественники плохо поработали. Но мы попытаемся вас догнать", — сказал американский президент.

Еще один удар по союзникам он нанес, целясь в Россию. Ввел совершенно немыслимые ранее односторонние санкции против одного из крупнейших мировых производителей алюминия — российского "Русала". Германии и Франции нужен этот металл. Отправляясь в Вашингтон, Меркель собиралась взять у Трампа своего рода санкционную охранную грамоту для немецких компаний, которые сотрудничают с российским производителем, но, похоже, уехала ни с чем.

Смягчение антироссийских санкций, о которых все чаще говорят в Европе, для Трампа немыслимо и по внутриполитическим причинам. Его все еще подозревают в сговоре с Россией. Расследование Комитета по разведке нижней палаты Конгресса никаких фактов сговора не обнаружило, но демократы продолжают настаивать, что плохо искали.

"Сговор с Россией?! Я гарантирую вам, я жестче чем кто бы то ни было по отношению к России. Посмотрите, как легко политики поверили в эту чушь. Да бросьте вы!" – заявляет Трамп.

Санкции, пошлины, квоты — все эти беспрецедентные действия со стороны США могут ударить и по ближайшему соседу – Канаде — и по дальним союзникам – например, Японии. Две крупнейшие экономики мира — американская и китайская — вошли в клинч. Трамп подписал меморандум о борьбе "с экономической агрессией Китая". В ответ на повышение американских пошлин на сталь и алюминий Пекин повысил свои на импорт 128 видов товаров из Америки — от фисташек до труб из нержавеющей стали. В Пекине напрямую заявили, что готовы к торговой войне с США.

"Мы решительно против любых односторонних протекционистских мер. Надеюсь, США будут действовать в большем соответствии с общемировыми тенденциями. Китай подготовился к любым возможным действиям со стороны Вашингтона", — подчеркнул Гао Фэн, официальный представитель Министерства коммерции Китая.

Так же играючи Америка переворачивает доску не только в глобальной торговле, но и в международной политике. Новоиспеченный госсекретарь Майк Помпео, который даже по меркам Вашингтона считается крайне агрессивным "ястребом", отправился в Брюссель с посланием, что выход США из иранской ядерной сделки, а значит, ее развал — дело решенное и европейское сопротивление бесполезно.

Последствия никто особо не просчитывает. Как с бомбежкой Сирии. Вопреки представленным доказательствам Трамп заявил, что все крылатые ракеты достигли целей, а сам авиаудар представил так: "У нас самые крутые военные. Посмотрите на Сирию. Мы ударили — и все!"

Последними действиями Вашингтона удар нанесен и правилам Всемирной торговой организации, которую Трамп называет "ужасом", устоям МВФ, принципам свободной торговли, которым привержены страны "большой двадцатки". Теперь все это объявлено устаревшим и мешающим делать Америку снова великой. Статья эксперта Совета по международным отношениям так и называется: "День, когда скончалась ВТО".

"От торговых партнеров теперь ждут, что они пойдут в Белый дом с протянутой рукой и будут умолять о льготах. Мир возвращается к исторической норме, когда сильные делают то, что хотят, а слабые страдают", — говорится в статье.

Трамп демонстрирует, что выиграет в любой торговой войне. И за ценой не постоит. В Европе все еще призывают одуматься.

"Мы ждем, что США дадут нам исключение и повышение пошлин на сталь и алюминий нас не коснется. Мы не должны быть сопутствующими потерями в возможной торговой войне США с Китаем", — сказал Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции. Но готовиться надо ко всему, добавил он.

Позже министр финансов Франции не сдержался — в ходе дискуссии с европейскими коллегами выпалил: "Из этой поездки с президентом Макроном в США я вынес одно: американцы будут уважать только силу". Кто и как ее сможет продемонстрировать, не уточнил.

Текст: "Вести недели"

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