Американские пошлины: Британия, ФРГ и Франция решили защищать свои интересы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились защищать европейский рынок от торгово-политических мер США против ЕС.

Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия из Европы в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. Президент США Дональд Трамп для стран Евросоюза приостановил действие пошлин до 1 мая.

Во время телефонного разговора лидеры ФРГ, Франции и Великобритании подтвердили готовность "решительно защищать свои интересы", пишет ТАСС.

Стороны намерены заставить США отказаться от ввода пошлин во время переговоров с ЕС и Белым домом.