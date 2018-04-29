"Аэрофлот" уволит стюардессу за Кенигсберг

"Аэрофлот" уволит стюардессу, по ошибке назвавшую Калининград Кенигсбергом. Об этом говорится в сообщении авиакомпании в "Твиттере". Ранее декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков написал, также в "Твиттере", что на борту лайнера "Аэрофлота" 25 апреля по-русски было объявлено, что самолет выполняет рейс Москва — Калининград, а по-английски сразу за этим — рейс Москва — Кенигсберг.

Виталий, здравствуйте! Провели проверку, информация подтвердилась. Ботпроводница будет уволена. Благодарим Вас за сигнал. *ФД — Аэрофлот (@aeroflot) 28 апреля 2018 г.



Позже Третьяков написал, что это было объявление командира корабля и зачитано оно было мужским голосом, а бортпроводницы "ничего такого не произносили". В "Аэрофлоте" на это ответили, что подобные объявления выполняет старший бортпроводник, и что несколько опрошенных пассажиров подтвердили, что объявление выполнялось женским голосом. "Более того, старший бортпроводник сама подтвердила факт предоставления ею искаженной информации", — добавили в авиакомпании.

Кенигсберг был административным центром немецкой провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 годы. После окончания Великой Отечественной войны 17 октября 1945 года город был передан под юрисдикцию Советского Союза, а в 1946 году — переименован в Калининград.