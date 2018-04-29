Захарова отказалась ходить к американцам с "синей простыней"

Власти России не будут следовать примеру американцев, приходя в посольство или консульства США с обысками. Об этом заявила в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Облетевшие мир кадры обысков российской дипломатической собственности в США осенью минувшего года она назвала сенсацией. По словам Захаровой, она "не видела ни разу, чтобы, как сказали наши коллеги в госдепартаменте, законные действия совершались каким-то адским способом", когда "три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что-то там совершал".

"Если вы намекаете, что российские дипломаты или любые другие представители госаппарата придут к американскому посольству или консульству с синей тряпкой и за ней будут совершать некие действия с американской собственностью или даже с арендуемыми помещениями — то нет, это не к нам", — сказала Захарова.

В этой же программе она пообещала, что власти России не будут молчать о деле Скрипалей и ходе его расследования, несмотря на внезапно наступившее молчание британской стороны.