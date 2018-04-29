Детей россиянок из ИГ, получивших пожизненное в Ираке, вывезут в РФ

Детей россиянок, приговоренных в Ираке к пожизненному заключению за сотрудничество с ИГИЛ (запрещено в РФ), вернут на родину. Об этом сообщила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Ранее сообщалось, что в Ираке осуждены 19 гражданок РФ. На брифинге 19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: важно, чтобы осужденные россиянки отбывали наказание в России. Сейчас 57 россиянок только ждут судебных решений.

По словам Захаровой, с вывозом детей, даже рожденных на территории Ирака, проблем нет. Саратова уточнила, в СПЧ при главе Чечни будут настаивать на их возвращении, потому что после вынесения приговоров матери отправятся из СИЗО в тюрьму, а дети — в приют.

Ранее сообщалось, что при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова в Россию были эвакуированы из Ирака и Сирии более 100 женщин и детей. Однако Ирак ужесточил процедуру возвращения для женщин, находившихся на территориях, подконтрольных террористам. Даже девочки до 14 лет теперь обвиняются по двум статьям: терроризм и незаконное пересечение границы Ирака.

По данным МИД РФ, в багдадской тюрьме сейчас содержится порядка 70 россиянок, но идентифицировать их можно будет только после оглашения первых приговоров, передает ТАСС.