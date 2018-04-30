СМИ: по позициям сирийской армии нанесены ракетные удары

По информации сирийского правительственного телеканала "Сурия", ссылающегося на военные источники, в окрестностях городов Хама и Алеппо ракетным ударам подверглись позиции сирийских войск. Данных о потерях пока не поступало. В результате ударов на одном из объектов возник сильных пожар.

В свою очередь, телестанция "Скай ньюс — Арабия", сообщает, что атаке подверглись не только объекты сирийкой армии, но и воюющих на стороне Дамаска проиранских вооруженных формирований. При этом пока неизвестно, кто нанес удары по территории Сирии, передает ТАСС.

Как сообщалось, 14 апреля текущего года США, Великобритания и Франция нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по территории Сирии без санкции Совета Безопасности ООН. Тогда целями стали научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Поводом для атаки стало, якобы, имевшее место применение химического оружия в городе Дума.