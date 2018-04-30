На острове Суматра 2 человека пострадали при жесткой посадке самолета

В результате жесткой посадки пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air в одном из аэропортов индонезийского острова Суматра пострадали два человека.

Как сообщили представители авиаперевозчика, самолет выкатился после посадки за пределы взлетно-посадочной полосы из-за плохой видимости и сильного дождя. Всего на борту авиалайнера находились 174 пассажира и семь членов экипажа. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу, передает ТАСС.

Известно, что бюджетный авиаперевозчик Lion Air обычно занимает одно из последних мест в международных рейтингах безопасности авиакомпаний.