Киевские силовики 16 раз нарушили перемирие, погиб мирный житель

Украинские подразделения за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по районам самопровозглашенной Донецкой республики. Об этом сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

По данным центра, Вооруженные силы Украины выпустили более 400 боеприпасов. Под обстрел попали окрестности Донецка, Горловки, Ясиноватой и Докучаевска. В результате обстрела населенного пункта Еленовка погиб мирный житель 1976 года рождения, сообщает РИА Новости.

С 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы продолжаются, передает телеканал "Россия 24".