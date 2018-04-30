Экстренную эвакуацию людей после жесткой посадки самолета на Суматре сняли на видео

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежащий бюджетному авиаперевозчику Lion Air, выкатился за пределы полосы после посадки в индонезийском аэропорту Горонтало на острове Суматра.

На борту воздушного судна находились 174 пассажира и семь членов экипажа, в результате инцидента пострадали два человека.

Люди благополучно покинули авиалайнер по надувным аварийным трапам – этот момент и запечатлел на видео один из очевидцев.

По предварительной информации, причиной ЧП могли стать сложные погодные условия – сильные дождь и плохая видимость.

Известно, что компания Lion Air, чей самолет и совершал рейс, закончившийся аварией, является завсегдатаем нижних строчек в международных рейтингах безопасности полетов.