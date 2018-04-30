Макдэвид назначен капитаном сборной Канады на чемпионате мира в Дании

Лучший бомбардир регулярного сезона НХЛ Коннор Макдэвид, выступающий за клуб "Эдмонтон Ойлерз", приедет в Данию на чемпионат мира по хоккею в качестве капитана сборной Канады. Его помощниками в национальной команде станут Райан О'Райли из "Баффало" и Брэйден Шенн из "Сент-Луиса".

21-летний Макдэвид в нынешнем регулярном сезоне набрал 108 очков в 82 матчах, забросив 41 шайбу и отдав 67 голевых передач. В гонке бомбардиров он сумел опередить российского форварда "Тампы" Никиту Кучерова, сообщает РИА Новости.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет с 4 по 20 мая в Дании. Канадцы попали в одну группу со сборными США, Дании, Норвегии, Южной Кореи, Латвии, Германии и Финляндии.