Житель Петербурга снял на видео собственное падение под танк во время фестиваля

Мужчина, упавший в минувшее воскресенье, 29 апреля, под танк во время проведения фестиваля "Боевая сталь" в Приморском районе Санкт-Петербурга, разместил в сети видео ЧП от первого лица.

На записи видно, как Т-60 — копия советского танка времен Великой Отечественной войны, преодолел песчаную насыпь, во время спуска с которой три человека сорвались у упали перед репликой боевой машины.

Как сообщалось ранее, подростки 10 и 15 лет отделались легкими ушибами, 32-летний мужчина, попавший под гусеницу, получил перелом ноги и ушиб грудной клетки.

"Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки. Танк наехал на меня", — резюмировал автор ролика.