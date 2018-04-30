Порошенко променял шило на мыло

Военная операция для ДНР и ЛНР таковой и останется, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе исчерпала себя и будет завершена 30 апреля. После этого начнется операция объединенных сил (ООС).

Мирошник сообщил, что для республик Донбасса эта смена шила на мыло, тем более что и антитеррористическая операция проводилась террористическими методами. По его мнению, сменой формата Порошенко решает внутренние проблемы.

Передача координации вооруженными формированиями ВСУ от СБУ и МВД не делает украинскую сторону более договороспособной. Порошенко на "ястребиной" риторике хочет прийти к второму президентскому сроку, чтобы снова пообещать, что войну можно закончить за 4 года.

Вероятно, Порошенко будет чаще использовать объединенные силы для организации показного обострения в преддверии очередного заседаний "нормандского" или минского форматов, передает РИА Новости.

Украинские власти в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа. Однако перестрелки продолжаются.