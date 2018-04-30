Миксер поспорил с Юнкером из-за России

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер не согласен с мнением главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера о том, что Европа должна отказаться от высокомерного подхода и научиться говорить с Москвой на равных. В субботу, 28 апреля, Юнкер заявил в интервью голландской газете Trouw, что Россия — важный участник международного поля, а не "региональная держава", и Европе необходимо восстановить контакт с Москвой.

Вопросы безопасности Европы, по мнению главы Еврокомиссии, не могут обсуждаться без участия России. Также Юнкер назвал Владимира Путина своим другом, которого знает уже много лет, и посоветовал общаться с Россией на равных. Миксер с мнением Юнкера не согласился, передает РИА Новости.

"Сила Европейского союза заключается в уважении демократии, правового государства и основных свобод. То, что лидеры нынешней России не разделяют те же самые фундаментальные ценности, несомненно, ставит границы тому, как Европа может общаться с Кремлем", — заявил эстонский министр порталу национального телерадиовещания ERR.

Европа "должна говорить с Россией с сильной, единой и принципиальной позиции", уверен он. В части слов Юнкера о важной роли России в вопросе европейской безопасности Миксер с ним согласен. "Но, к сожалению, эта роль сегодня преимущественно негативная", — добавляет, однако, он.