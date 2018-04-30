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Футбол-2018 5 минут назад
Соленый огурец на палочке и футбол в лаптях: Россия приготовила сюрпризы к чемпионату мира
Во всех 11 городах, которые примут игры Чемпионата мира по футболу, болельщики и туристы смогут познакомиться и с гастрономической картой России. Проект представили во Владимире. Что такое фаст-фуд с национальным уклоном можно попробовать на вкус.
Гости Чемпионата мира не уедут из России без ярких впечатлений, в том числе кулинарных. Соленый огурец на палочке, фаршированные калачи и еще десятки самых разнообразных блюд — во Владимире презентовали федеральный проект "Гастрономическая карта России".
- Приятного аппетита!
- Спасибо.
Автолавки с национальными деликатесами за время проведения Чемпионата мира побывают во всех 11 городах, где будут проходить футбольные матчи. В кулинарный автопробег повара отправятся в середине июня. Пока же экспериментируют с меню — ведь блюда национальной кухни приходится адаптировать под фаст-фуд.
"Мы сегодня кормим гостей фестиваля калачами с разными начинками — томленная курица, утка и, на мой взгляд, самый вкусный — лосось из Карелии. Подается с сырным соусом и немножко с зеленью", — повар и участник гастрономического фестиваля из Москвы Кирилл Крынжин.
Москвичи пекут калачи, повара из Сочи жарят барабульку, их коллеги из Татарстана лепят треугольники. Суть проекта "Гастрономическая карта России" — не только накормить многочисленных болельщиков, но и сделать это максимально разнообразно.
"Мы, прежде всего, должны разрушить стереотип, что Россия — это страна, чья национальная кухня представляет из себя блины, щи, борщи и икру. А на самом деле это абсолютно многонациональная история многочисленных кухонь", — поясняет координатор федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова.
Для жителей Владимира повара приготовили еще один сюрприз. На этот раз спортивный. На местном стадионе устроили свой Чемпионат мира. Для этого пригласили коллег из Турции, Хорватии, Германии и других стран-участниц мирового футбольного первенства. Матчи прошли все с тем же национальным колоритом — повара играли в лаптях.
"Без веревочек было бы, конечно, очень сложно — они бы отлетели", — комментирует необычную спортивную обувь немецкий шеф-повар, игрок сборной мира Петер Штейгар.
В упорной борьбе победила российская сборная. Иностранцы признали превосходство наших поваров и по ассортименту блюд, многие из которых маститые кулинары увидели впервые.
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