В Мексике нашли очередной наркотуннель

Наркотуннель обнаружили мексиканские силовики в городе Мехикали в штате Нижняя Калифорния Северная.

На объекте задержали трех человек. Полиция задержала погрузчик и изъяла некоторое количество синтетических наркотиков. О точном количестве не сообщается, передает ТАСС.

Найти туннель удалось благодаря сообщениям в полицию от граждан.

Тоннели для транспортировки наркотиков в США обычно строит наркокартель "Синалоа".