В сирийской провинции Хомс экстремисты обстреляли жилые районы, есть жертвы

В сирийской провинции Хомс боевики выпустили ракеты по жилым районам. Погибли 2 человека, ранены 13. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на источник в российском Центре примирения. Есть разрушения.

Экстремисты также нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дераа. Наши военные проводят работу по нормализации обстановки. В городе Дума в Восточной Гуте активно расчищают дороги и разминируют дома, вывозят боеприпасы и самодельные взрывные устройства.