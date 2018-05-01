Перекрытия в Москве на 1 мая: где закрывают проезд для транспорта

Сегодня в центре Москвы в связи с проведением шествий и митингов будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного.

С 6:30 до 13:00 нельзя будет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, улицам Ильинка, Варварка и Москворецкая, а также по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту.

С 8:00 до 13:00 закроют для проезда Тверскую и Моховую, с девяти утра до часу дня — Калужскую площадь и Большую Якиманку.

С 10:30 до 15:00 пешеходными станут Большая Полянка, Малый и Большой Каменные мосты, улицы Серафимовича, Моховая, Охотный Ряд, Воздвиженка, Знаменка, Театральная и Болотная площади.

С 11 утра до 16:00 ограничения будут действовать на улице Заморенова, Трехгорном Валу и площади Краснопресненская Застава.

В ГИБДД просят водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, выполнять предписания дорожных знаков и указания инспекторов.