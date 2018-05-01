С 1 мая МРОТ впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом

С 1 мая в России поднят минимальный размер оплаты труда. Он впервые в истории сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 163 рублей. Это повышение влияет как на зарплаты, так и на выплаты, привязанные к МРОТ — оплату декретных отпусков, больничных, пособия по уходу за детьми.

Влияние касается минимальных размеров этих выплат, уточняет РИА Новости. Так, повышение МРОТ не повлияет на максимальный размер декретных выплат, привязанный к предельной базе по взносам в ФСС. Но минимальный размер выплаты не может быть ниже МРОТ. Такая же ситуация – с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет: сумма МРОТ будет влиять только на минимальное пособие, которое должно составлять 40 процентов от размера минимальной оплаты труда. Оплата больничного зависит от трудового стажа и составляет от 60 до 100 процентов от среднего заработка. На ее максимальный размер, как и в первых двух случаях, МРОТ не влияет. А минимальная выплата будет в том случае, если в расчетном периоде работник ничего не заработал — либо его средний заработок оказался меньше 24-кратного МРОТ.

Согласно заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, повышение МРОТ коснется миллионов человек, в том числе бюджетников. Правительство выделило из резервного фонда более 16 миллиардов рублей. Ранее, в марте, на эти же цели было выделено 20 миллиардов рублей.